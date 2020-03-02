Дехто з повернутих до України за обміном знущався над полоненими ДНР — журналіст (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134515-dehto-z-povernutyh-do-ukrayiny-za-obminom-znuschavsya-nad-polonenymy-dnr-jurnalist-video.htmlРакурс
Обмін полоненими повернув до України не тільки патріотів нашої країни. Серед звільнених є посібники бойовиків, які знущалися над українськими полоненими в ДНР. Так стверджує журналіст Станіслав Асєєв, який повернувся в Україну з полону в результаті обміну 29 грудня 2019 року.
Асєєв заявляє, що Євген Бражніков і Олексій Кусков били його восени 2017 року, а також знущалися над його сусідами по камері, які перебували в полоні ДНР. Асєєв опублікував пост у Facebook про безчинства цих людей, а також запропонував подивитися відеоролик на YouTube.
Журналіст стверджує, що після повернення з полону говорив про злочини Бражнікова і Кускова президенту України Володимиру Зеленському, який відразу ж зв’язався зі Службою безпеки України щодо даних фактів.
За словами Асєєва, в СБУ відразу відрапортували президентові про те, що вони займаються Бражніковим, однак на цьому дії правоохоронців щодо даних осіб закінчилися.
Журналіст направляв запит до СБУ щодо Бражнікова і Кускова ще 20 січня, але так і не отримав відповіді.
За словами Асєєва, Бражнікова ще під час обміну почали бити українські військовополонені, але його врятували військові, а потім під конвоєм СБУ він був доставлений до Києва.
Журналіст каже, що Кусков був обміняний ще в грудні 2017 року і два роки чудово почуває себе в Україні. Асєєв зустрів Кускова в «Феофанії». На думку журналіста, той приїхав провідати свого друга Бражнікова.
Кусков навіть підійшов до Асєєва, поплескав його по-дружньому по плечу і спитав, чи пам’ятає він його. Асєєв відповів, що чудово його пам’ятає і нічого не забув.