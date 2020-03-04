Уряд Гончарука пішов у відставку: Рада шукає заміну

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Уряд Олексія Гончарука 4 березня пішов у відставку після того, як Верховна Рада погодила його звільнення з посади очільника Кабміну.

Згідно з українським законодавством, прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. І в разі погодження нардепами такого рішення, у відставку йде весь склад Кабінету міністрів України.

У момент ухвалення рішення в сесійній залі Верховної Ради перебував президент Володимир Зеленський. Під час свого виступу він особисто попросив нардепів звільнити Гончарука та його уряд. «За» проголосували 353 нардепи.

Водночас Зеленський назвав цей склад Кабміну найуспішнішим за всю історію України.

Нагадаємо, Олексій Гончарук став прем'єром завдяки 290 голосам «за» народних депутатів 29 серпня 2019 року. Персональний склад уряду затвердили того ж дня, завдяки підтримці 281 депутата.

Разом із Гончаруком у відставку пішли: Дмитро Кулеба (віце-прем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції), Михайло Федоров (віце-прем'єр), Денис Шмигаль (віце-прем'єр), Арсен Аваков (глава МВС), Олексій Оржель (міністр енергетики та захисту довкілля), Вадим Пристайко (міністр закордонних справ), Владислав Криклій (міністр інфраструктури), Володимир Бородянський (міністр культури, молоді та спорту), Ганна Новосад (міністр освіти і науки), Зоряна Скалецька (міністр охорони здоров’я), Тимофій Милованов (міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства), Оксана Маркарова (міністр фінансів), Денис Малюська (міністр юстиції), Дмитро Дубілет (міністр Кабміну).