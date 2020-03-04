Правительство Гончарука ушло в отставку

https://racurs.ua/n134661-pravitelstvo-goncharuka-ushlo-v-otstavku.html

Ракурс

Правительство Алексея Гончарука 4 марта ушло в отставку после того, как Верховная Рада согласовала его увольнение с должности главы Кабмина.

Согласно украинскому законодательству, премьер-министр может заявить Верховной Раде о своей отставке. После того, как нардепы одобряют это решение, в отставку уходит весь состав Кабинета министров Украины.

В момент принятия решения в сессионном зале Верховной Рады находился президент Владимир Зеленский. Во время своего выступления он лично попросил нардепов уволить Гончарука и его правительство. «За» проголосовали 353 нардепа.

В то же время, Зеленский назвал этот состав Кабмина самым успешным за всю историю Украины.

Напомним, Алексей Гончарук стал премьером благодаря 290 голосам «за» народных депутатов 29 августа 2019 года. Персональный состав правительства утвердили в тот же день, благодаря поддержке 281 депутата.

Вместе с Гончаруком в отставку ушли: Дмитрий Кулеба (вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции), Михаил Федоров (вице-премьер), Денис Шмыгаль (вице-премьер), Арсен Аваков (глава МВД), Алексей Оржель (министр энергетики и защиты окружающей среды), Вадим Пристайко (министр иностранных дел), Владислав Криклий (министр инфраструктуры), Владимир Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта), Анна Новосад (министр образования и науки), Зоряна Скалецкая (министр здравоохранения), Тимофей Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства), Оксана Маркарова (министр финансов), Денис Малюська (министр юстиции), Дмитрий Дубилет (министр Кабмина).