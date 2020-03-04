СБУ. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n134681-zaderjan-agent-glavnogo-upravleniya-genshtaba-rf-foto-video.html

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали завербованного Главным управлением Генштаба РФ агента, который пытался пересечь государственную границу. Агентом вражеской разведки оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Задержанный планировал выехать в Россию для встречи со своими кураторами для передачи собранных разведданных, сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что бывший военнослужащий ВСУ был завербован сотрудниками российской разведки во время выезда на временно оккупированные территории Луганской области.

Агент занимался сбором разведданных о военных объектах ВСУ, которые размещены на территории Волынской области. Для сбора информации агент привлек еще троих пророссийски настроенных местных жителей.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту проживания членов агентурной сети.

Решается вопрос об объявлении им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, а также избрании меры пресечения.