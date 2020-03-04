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Ракурс
СБУ. Фото: Mind.ua

На Волыни задержан агент Главного управления Генштаба РФ (ФОТО, ВИДЕО)

4 мар 2020, 17:08
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали завербованного Главным управлением Генштаба РФ агента, который пытался пересечь государственную границу. Агентом вражеской разведки оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Задержанный планировал выехать в Россию для встречи со своими кураторами для передачи собранных разведданных, сообщает пресс-служба СБУ.

Задержан агент Главного управления генштаба РФ. Фото: СБУ

Было установлено, что бывший военнослужащий ВСУ был завербован сотрудниками российской разведки во время выезда на временно оккупированные территории Луганской области.

Задержан агент Главного управления генштаба РФ. Фото: СБУ

Агент занимался сбором разведданных о военных объектах ВСУ, которые размещены на территории Волынской области. Для сбора информации агент привлек еще троих пророссийски настроенных местных жителей.

Задержан агент Главного управления генштаба РФ. Фото: СБУ

В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту проживания членов агентурной сети.

Решается вопрос об объявлении им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, а также избрании меры пресечения.

Источник: Ракурс


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