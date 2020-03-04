На Волыни задержан агент Главного управления Генштаба РФ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n134681-zaderjan-agent-glavnogo-upravleniya-genshtaba-rf-foto-video.htmlРакурс
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали завербованного Главным управлением Генштаба РФ агента, который пытался пересечь государственную границу. Агентом вражеской разведки оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Задержанный планировал выехать в Россию для встречи со своими кураторами для передачи собранных разведданных, сообщает пресс-служба СБУ.
Было установлено, что бывший военнослужащий ВСУ был завербован сотрудниками российской разведки во время выезда на временно оккупированные территории Луганской области.
Агент занимался сбором разведданных о военных объектах ВСУ, которые размещены на территории Волынской области. Для сбора информации агент привлек еще троих пророссийски настроенных местных жителей.
В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту проживания членов агентурной сети.
Решается вопрос об объявлении им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, а также избрании меры пресечения.