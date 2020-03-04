Голобородько достал бы автомат: Гончаренко в Раде упрекал Зеленского из-за его выступления (ВИДЕО)

Выступление Владимира Зеленского в стенах Верховной Рады раскритиковал нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.

Я слушал это выступление и несколько раз даже аплодировал, но я никак не мог понять, кто это выступает — Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце (выступления — ред.) должен был появиться автомат. А если Зеленский — то к кому вы обращались? Это вы привели это правительство к власти, это вы призвали этих ребят к власти. Это вы собрали эту Верховную Раду. Это вы виноваты в том, что в бюджете такая дыра. Это вы виноваты, что на таможне собирают лайки и взятки вместо того, чтобы собирать деньги в бюджет. Это вы виноваты, что ваши депутаты предлагают продать собаку, чтобы заплатить за газ. Это вы привели сюда насильника, который продолжает здесь сидеть, и у которого вы обещали забрать мандат. И поэтому ваше выступление должно было завершиться так: Я виноват перед народом Украины, — заявил Алексей Гончаренко.