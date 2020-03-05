Зеленский общается с Гончаренко. Скриншот из трансляции

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Алексей Гончаренко, народный депутат от фракции «Европейская солидарность», рассказал о деталях вчерашнего разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Парламентарий отметил, что на просьбу к нему президента Владимира Зеленского «не переходить на личности» попросил главу государства не врать. Об этом Гончаренко заявил в комментарии изданию «Обозреватель».

По словам нардепа, действующий президент не готов ни к диалогу, ни к критике. Гончаренко высказал предположение, что у Зеленского есть проблемы с этикетом, поскольку тот не пожал ему руку.

Когда он подошел, я ему протянул руку. Во-первых, нормальный мужчина всегда так делает, а во-вторых — это глава государства, и хотя он мне не нравится, но я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его президентом. К сожалению, у него, вероятно, есть проблемы с этикетом, и он мне руку не пожал, это его дело. А дальше он мне действительно сказал не переходить на личности, на что я ему сказал, что на личности никто не переходил, и не надо врать. Это весь наш разговор, — рассказал он.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков сегодня на брифинге заявил, что не видел охранника Зеленского вчера в сессионном зале парламента. Он добавил, что охранники с оружием не могут находиться в сессионном зале парламента.

Напомним, вчера народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в традиционном ему эмоциональном стиле критиковал президента Владимира Зеленского. Парламентарий с трибуны Верховной Рады выкрикивал, что главе государства не стоит копировать своего сценического персонажа Голобородько.

После двух выступлений Гончаренко, Зеленский пошел общаться с ним к рабочему месту парламентария. Между нардепом и главой государства состоялся разговор, который длился не более десяти секунд.