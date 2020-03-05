В столичном метро запустили 4G-связь, фото: Reklamaster

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Мобильная связь 4G появился на первой станции киевского метрополитена — «Академгородке».

Соответствующую услугу начали предоставлять украинские мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell. Об этом говорится в совместном заявлении трех операторов, опубликованной на сайте Vodafone.

Отмечается, что появление скоростного связи в «Академгородке» стало возможным благодаря заключению между операторами и коммунальным предприятием «Киевжилспецэксплуатация» договора сервитута, согласно которому они получили возможность модернизировать установленое там оборудование.

Однако для того, чтобы в течение этого года развернуть 4G на всех станция метро, ​​нужно, чтобы депутаты Киевского горсовета приняли решение о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города.

Если такое решение будет принято на ближайшей сессии горсовета 12 марта, то в течение первого полугодия 4G появится еще в восьми станциях, а до конца года — на всех станциях.

Сети 4G в «Академгородке» работает на частоте 1800 МГц. В будущем операторы планируют также задействовать частоту 2600 МГц.

Напомним, запуск сети 4G в Украине мобильные операторы начали весной 2018 года.