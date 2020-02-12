КГГА обещает запустить интернет 4G в метро весной. Фото: prk.city

https://racurs.ua/n133566-kgga-obeschaet-zapustit-internet-4g-v-metro-vesnoy.html

Ракурс

Интернет 4G весной должен появиться в Киевском метрополитене.

Сначала его планируют запустить на станциях «Академгородок», «Житомирская», «Святошин», «Сырец», «Дорогожичи», «Героев Днепра», «Минская» и «Оболонь». Об этом сегодня сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации (КГГА).

Советник киевского городского головы Максим Бахматов считает, что внедрение 4G в метро является вопросом национального масштаба. Он добавил, что с метрополитеном уже согласовали все важные технические аспекты и операторы предоставили необходимую документацию.

Для дальнейшей реализации проекта необходимо, чтобы Киевсовет принял решение о плате за телекоммуникационный доступ к объектам коммунальной собственности.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к связи четвертого поколения. План предусматривает внедрение 4G в селах, небольших населенных пунктах и на дорогах.