КМДА обіцяє запустити інтернет 4G у метро навесні. Фото: prk.city

https://racurs.ua/ua/n133566-kmda-obicyaie-zapustyty-internet-4g-u-metro-navesni.html

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Інтернет 4G навесні має з’явитися в Київському метрополітені.

Спершу його планують запустити на станціях «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин», «Сирець», «Дорогожичі», «Героїв Дніпра», «Мінська» й «Оболонь». Про це сьогодні інформує прес-служба Київміськдержадміністрації (КМДА).

Радник київського міського голови Максим Бахматов вважає, що впровадження 4G у метро є питанням національного масштабу. Він додав, що з метрополітеном вже погодили всі важливі технічні аспекти й оператори надали необхідну документацію.

Для подальшої реалізації проекту необхідно, щоби Київрада ухвалила рішення про плату за телекомунікаційний доступ до об'єктів комунальної власності.

Нагадаємо, у липні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до зв’язку четвертого покоління. План передбачає запровадження 4G у селах, невеликих населених пунктах і на дорогах.