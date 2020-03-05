Військові навчання: фрегат «Гетьман Сагайдачний» провів стрільби і боровся з диверсантами у Чорному морі, фото — ВМС

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Флагман українських Військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний» провів бойові стрільби і боровся з умовними диверсантами у Чорному морі.

Судно вийшло в одиночне плавання 25 лютого з військово-морської бази «Південь» в Одесі. Це перший вихід корабля з літа 2019 року, повідомляє прес-служба українських ВМС.

У відкритому морі команда фрегату провела навчання з протидиверсійної оборони і маневреності, боролася за живучість. Бойові розрахунки також кидали гранати по умовним диверсантам.

На морському полігоні відбулися і бойові стрільби з корабельної гармати АК-100, а також шестиствольних артилерійських установок обох бортів АК-630.

Одночасно відбувалися командирські збори з офіцерами різних спеціальностей, на яких вони вдосконалювали навички з організації та управління діями екіпажу в морі.

Наступним етапом бойової підготовки команди фрегати буде виконання завдань у складі тактичних корабельно-катерних груп.