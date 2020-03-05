Храм Різдва Христового у Віфлеємі закрили. Фото: drugiegoroda.ru

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Спалах китайського коронавіруса SARS-Cov-2 в низці країн світу став причиною того, що у Віфлеємі закриють Храм Різдва Христового.

У Віфлеємі, прилеглих містах та селах вже оголосили надзвичайний стан. Зокрема, скасовані всі масові заходи, закриті навчальні заклади, мечеті і церкви. Таке рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я Палестини після того, як були виявлені перші випадки зараження. Про це повідомляє Gulf News.

Також на 14 днів закрили й інші християнські церкви Палестини й скасовано щорічний Вифлеємський марафон.

За інформацією BNODeskу Twitter, наразі по всьому світу зареєстровано 96 тис. 274 випадків, померло від хвороби 3 тис. 30 осіб. Сьогодні зафіксували 10 нових випадків зараження у Норвегії, 21 новий випадок у Греції, 27 нових заражень у Бельгії, 591 випадок у Ірані та 40 в Іспанії. На території Південної Кореї вже 5 тис. 766 інфікованих, Ірані — 3 тис. 513 хворих та 3 тис. 89 заражених в Італії.

У Нідерландах число заражених досягнуло 82 осіб. У Франції від коронавірусу померли шестеро осіб.

У Російській Федерації ізолювали сотні студентів через коронавірус. Як повідомляє РБК, на карантин у Санкт-Петербурзі відправили понад 700 студентів Державного медичного університету імені Мечникова. Виявилося, що такі заходи були прийняті через те, що коронавірус виявили в одного із італійських студентів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, уряд Італії, де вже зафіксовано понад 3 тис. інфікованих та щонайменше 107 смертей від коронавірусу, розпорядився, щоб всі спортивні заходи до 3 квітня відбувалися без вболівальників на трибунах