Курйози: в РНБО сплутали нового міністра охорони здоров’я із екс-нардепом Ємцем, фото — "День"

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Кадрова лихоманка, яка вже півроку триває в українських вищих ешелонах влади, часто призводить і до курйозів. Сьогодні в секретаріаті РНБО, який очолює Олексій Данілов, зіграли у гру «зіпсований телефон» із екс-нардепом Леонідом Ємцем.

Співробітники Ради нацбезпеки і оборони сплутали Ємця із однофамільцем, Іллею Ємцем, якого вчора призначили міністром охорони здоров’я.

Про курйоз розповів у Фейсбук Леонід Ємець, нардеп попередніх скликань Ради. Він пожартував, що «щойно у нього зірвалася зустріч з секретарем РНБО». Ємцю зателефонували і повідомили, що з ним має намір зустрітися секретар Ради Нацбезпеки і оборони. Екс-нардеп подумав, що, ймовірно в РНБО «знадобився досвід доктора наук та заслуженого юриста України». Але під час розмови стало зрозуміло, що в РНБО «помилилися ємцями».

Добре знати, що Рада нацбезпеки займається питанням протидії коронавірусу, — без жартів констатував Леонід Ємець.

Нагадаємо, що вчора Рада призначила Іллю Ємця в МОЗ. Він має досвід роботи в Кабміні — очолював міністерство за часів президентства Віктора Януковича в уряді Миколи Азарова. Ємцю вдалося уникнути люстрації, бо він займав посаду міністра менше року. Новий глава МОЗ входить до складу робочої групи, яка аналізуватиме перебіг реформи української медицини, ініційованої Уляною Супрун.