Глава НБУ Яків Смолій. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n134749-u-zelenskogo-zaplanuvaly-povnu-zaminu-kerivnyctva-nacbanku-zmi.html

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Національний банк України незабаром може отримати нове керівництво.

Після зміни складу уряду на Банковій хочуть змінити правління НБУ. Чинного голову Нацбанку Якова Смолія разом із керівництвом банку вже наступного тижня викличуть на засідання фінансового комітету Верховної Ради. Про це 5 березня повідомляє «Обозреватель» із посиланням на джерела.

Будуть відчитувати. Уже по повній програмі, і готують їм заміну, — стверджують джерела.

Про зміну в керівництві НБУ повідомляє і «Страна». Зазначається, що у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики вже активно про це говорять. Зокрема, народний депутат Олександр Дубинський заявляє, що відставка керівництва НБУ пройде за класичною схемою: заслухають звіт, визнають роботу незадовільною й звільнять.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада звільнила з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука й призначила новим очільником Кабінету міністрів віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля. У самому уряді теж відбулися кадрові перестановки.