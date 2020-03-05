Кліматичний катаклізм: Великі озера вкрилися метровим шаром снігу та крижаною ковдрою, фото — Fox

https://racurs.ua/ua/n134754-velyki-ozera-vkrylysya-metrovym-sharom-snigu-ta-kryjanou-kovdrou-foto.html

Ракурс

Великі озера в США та Канаді, а також декілька американських штатів потерпають від екстремальних погодних умов.

На східних берегах озер Ері і Онтаріо, а також на плато Таг-Хілл в штаті Нью-Йорк за 48 годин випало більше 120 см снігу, повідомляє Severe Weather. Крім того, надмірні опади, які спостерігалися на минулих вихідних, викликали ефект озера, коли будинки, дерева, автомобілі в декількох регіонах вкрилися кригою, повідомляють Fox News.

Наприклад, у місті Гамбург снігова буря призвела до появи великої кількості криги. Шари повітря, розташовані ближче до поверхні води, нагріваються, збираючи вологу і водяну пару, і стрімко піднімаються вгору через товщу холодного повітря. Це призводить до шквалів і появи смуг сильного снігу. Опади випадають з підвітряного боку озер або морів.

Області на схід від озер Мічиган, Ері і Онтаріо взяли на себе основний удар снігової бурі. Сніг з ефектом озера на східних берегах Онтаріо був настільки інтенсивним, що повідомлялося про грози.

Погодні складові зимових штормів з ефектом озера збираються кілька разів щозими. Холодне повітря приходить з Канади і рухається над відносно теплими Великими озерами, в яких ще не замерзла вода. Вологість і нестабільність озера через температурний контраст створюють смуги снігу, який пізніше випадає на узбережжі.