Червонокнижні тигри в Одесі народили дитинча. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n134755-chervonoknyjni-tygry-v-odesi-narodyly-dytyncha-foto-video.html

Ракурс

Амурський тигр народився в Одесі. Тигреня з’явився на світ у місцевому зоопарку, його батьки — пара рідкісних тигрів Тайгер і Наталі.

Малюк почувається добре і згодом почне виходити у загальний вольєр, повідомили у прес-службі міськради Одеси.

Імені в тигреняти поки що немає. Його придумають одесити, для цього буде проведено традиційний конкурс «Дай ім’я малюку».

Крім Тайгера та Наталі, в Одесі живе ще один молодий амурський тигр, якого доставили сюди у 2019 році.

Зазначимо, що амурські тигри є найбільшими хижими кішками на Землі. Представники їхнього виду вважаються вимираючими, тому вони занесені в Міжнародну червону книгу. У дикій природі амурських тигрів залишилося близько 500 особин, приблизно стільки ж тварин налічується в зоопарках по всьому світу. У природному середовищі вони водяться на південному сході Росії та в Північному Китаї.

Шерсть амурського тигра густіша, ніж у тигрів, які живуть у теплих регіонах, а забарвлення — світліше. У самців довжина тіла до кінчика хвоста сягає 2,7−3,8 м, а висота в холці — до 115 см, самки трохи менші. Вага дорослого амурського тигра може сягати 300−350 кг. Цей хижак має 5-сантиметровий шар жиру на животі, що захищає його від вітру та холоду.

Зазвичай амурські тигри полюють на оленів і кабанів. Однак здобиччю можуть стати і великі птахи, і навіть ведмеді. Амурський тигр їсть досить багато: до 30−40 кг їжі за один раз. Голодний великий тигр може з’їсти навіть 50 кг м’яса. В середньому такі тигри живуть 15−20 років.

Недавно «Ракурс» писав, що браконьєри у Примор’ї вбили амурського тигра.