Февраль побил мировой температурный рекорд. Фото: pexels

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Глобальное потепление, о котором так много говорят в СМИ и на телевидении и о котором так эмоционально предупреждала активистка Грета Тунберг, действительно ощущается. Синоптики заявили, что прошедший февраль оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире.

К такому выводу пришли специалисты, проводившие наблюдения как на глобальном, так и на региональном уровне. Об этом сообщается на сайте Climate Change Service.

Температуры выше среднего были зафиксированы на обширной территории, которая охватывает большую часть Европы, Сибири и Центральной Азии, а также над западной Антарктидой.

Также прошедшая зима стала самой теплой за всю историю Европы. Средняя температура была на 1,4° выше, чем в 2015—2016 годах, когда был зафиксирован предыдущий температурный рекорд. Также температурные аномалии были зафиксированы над западной частью Антарктиды.

Климатологи зарегистрировали не только повышение температуры воздуха. До рекордных температурных показателей нагрелся и мировой океан. По словам специалистов, изменения климата могут представлять опасность для всей планеты.

Напомним, погода в Украине в минувшие зимние месяцы была аномально теплой. В Киев так и не пришла метеорологическая зима. Такое явление наблюдается впервые за 140 лет.