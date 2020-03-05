Отставка Рябошапки: Верховная Рада собралась на внеочередное заседание

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За увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины сегодня вечером планируют голосовать народные избранники. Согласно распоряжению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на 18.30 четверга было созвано внеочередное пленарное заседание парламента в связи с требованием 152 нардепов преимущественно из фракции «Слуга народа».

Главный вопрос, который заявлен в повестке дня внеочередного заседания, — выражение недоверия генеральному прокурору Рябошапке. Инициатором этого решения стал нардеп из пропрезидентской фракции Максим Бужанский.

Ранее сегодня вопрос увольнения генпрокурора прокомментировал в стенах парламента спикер Рады Дмитрий Разумков.

Я же не Ванга, чтобы чувствовать, есть ли 228 голосов «за» отставку Рябошапки в парламенте, — заявил на брифинге Разумков, отвечая на вопрос журналистов, собрались ли голоса за отставку генпрокурора.

Напомним, Рябошапку партия власти критикует за проваленную работу в должности генерального прокурора. В частности, речь идет о невыполнении предвыборного лозунга Владимира Зеленского «прийде весна — саждати будемо».

В пояснительной записке постановление о недоверии к Рябошапке обосновывается тем, что «за более полугода пребывания на должности генпрокурор не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства, за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование в отношении топ-чиновников не было доведено до завершения, ни один обвинительный акт по таким делам в суд не был направлен».