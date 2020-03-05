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Коронавирус закрыл школы, детсады и вузы в Черновицкой области — официально, фото — "112 Украина"

Коронавирус закрыл школы, детсады и вузы в Черновицкой области — официально

5 мар 2020, 19:22
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Распространение коронавируса в Черновицкой области заставило власти региона закрыть школы, детсады и высшие учебные заведения в Черновицкой области.

Сегодня такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ОГА.

Власти приняли решение приостановить учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Черновицкой области. Органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений, а также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области.

Напомним, что 3 марта официально сообщили об обнаружении в Черновцах первого в Украине случая инфицирования коронавирусом — у мужчины, который недавно был в Италии. Его госпитализировали, он находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении областной клинической больницы.

Позже стало известно, что в Черновцах еще трех человек госпитализировали с подозрением на инфицирование новым коронавирусом 2019-nCoV. Сегодня в Черновицкой области госпитализировали еще двух украинцев с подозрением на инфицирование.

Источник: Ракурс


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