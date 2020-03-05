Коронавірус закрив школи, дитсадки і виші у Чернівецькій області — офіційно, фото — "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n134759-koronavirus-zakryv-shkoly-dytsadky-i-vyshi-u-cherniveckiy-oblasti-oficiyno.html

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Поширення коронавірусу у Чернівецькій області змусило владу регіону закрити школи, дитсадки і вищі навчальні заклади у Чернівецькій області.

Сьогодні таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба ОДА.

Влада ухвалила призупинити навчальний процес у школах та вищих навчальних закладах Чернівецької області. Органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів, а також рекомендовано скасувати усі масові заходи в області.

Нагадаємо, що 3 березня офіційно повідомили про виявлення в Чернівцях першого в Україні випадку інфікування коронавірусом — у чоловіка, який нещодавно був в Італії. Його госпіталізували, він перебуває під наглядом лікарів в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

Пізніше стало відомо, що в Чернівцях ще трьох людей госпіталізували з підозрою на інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV. Сьогодні у Чернівецькій області госпіталізували ще двох українців з підозрою на інфікування.