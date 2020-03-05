Рада уволила Рябошапку с должности генпрокурора

https://racurs.ua/n134746-rada-vyrazila-nedoverie-ryaboshapke.html

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Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке во время внеочередного пленарного заседания. Такое решение получило поддержку 263 народных избранников, преимущественно из пропрезидентской фракции «Слуга народа» (179). Инициатором постановления по устранению Рябошапки с должности генпрокурора выступил нардеп Максим Бужанский.

Увольнение главы Офиса генпрокурора произошло на фоне критики президента Владимира Зеленского о невыполнении предвыборного лозунга главы государства «Прийде весна — саджати будемо».

Рябошапку партия власти также критикует за проваленную работу «при расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства». В частности, в пояснительной записке к постановлению о выражении недоверия Рябошапке сказано, что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование против топ-чиновников не было доведено до конца и ни один обвинительный акт не направлен в суд.

Речь идет о делах против экс-секретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, бизнесмена Вадима Альперина, которого Зеленский назвал «крестным отцом контрабанды» в Украине, а также дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 4 марта отметил, что постановление о недоверии Рябошапке не затрагивает нормы украинского законодательства. Профильный комитет также рекомендовал Раде на пленарном заседании определиться путем голосования относительно принятия или отклонения этого постановления.

Отметим, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, ст. 42 и 63 закона «О прокуратуре» объявление недоверия генпрокурору влечет за собой его отставку с занимаемой должности. Полномочия генпрокурора прекращаются со дня вступления в силу постановления Верховной Рады.