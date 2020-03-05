Война в Сирии: Эрдоган и Путин договорились, что сегодня ночью прекратят стрелять в Идлибе, фото — ТАСС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и РФ Владимир Путин договорились о режиме прекращения огня в Идлибе в ночь с 5 на 6 марта.

При этом турецкий лидер заявил, что Анкара оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск.

Мы введем режим прекращения огня в кратчайшие сроки, вслед за этим согласуем дальнейшие шаги, — заявил на брифинге в Москве Эрдоган.

Сегодня ночью, начиная с 00.01, то есть в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня. Эрдоган также пообещал, что Анкара «обязуется содействовать сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину».

Он также обвинил официальный Дамаск в нарушении соглашений по Идлибу и нестабильности в регионе. Президент Турции выразил мнение, что сирийское руководство таким образом пытается сформировать новые волны беженцев и создать дополнительное давление на Турцию.

Москва и Анкара в совместном заявлении согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован в результате политического процесса, известного и осуществляемого самими сирийцами в соответствии с резолюцией СБ ООН № 2254.

Эрдоган также пригласил Путина в Турцию по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, что в конце февраля произошла эскалация военных действий в Идлибе, последнем форпосте сирийских повстанцев, а также огневой ответ Анкары на убийство 33 своих военных силами Башара Асада под прикрытием российской авиации.