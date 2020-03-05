Війна в Сирії: Ердоган і Путін домовилися, що сьогодні вночі припинять стріляти в Ідлібі, фото — ТАСС

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і РФ Володимир Путін домовилися про режим припинення вогню в Ідлібі у ніч з 5 на 6 березня.

При цьому турецький лідер заявив, що Анкара залишає за собою право відповідати на дії сирійських військ.

Ми введемо режим припинення вогню в найкоротші терміни, слідом за цим узгодимо подальші кроки, — заявив на брифінгу в Москві Ердоган.

Сьогодні вночі, починаючи з 00.01, тобто опівночі з 5 на 6 березня, буде введений режим припинення вогню. Ердоган також пообіцяв, що Анкара «зобов'язується сприяти сирійським біженцям в питанні повернення на батьківщину».

Він також звинуватив офіційний Дамаск у порушенні угод щодо Ідлібу і нестабільність в регіоні. Президент Туреччини висловив думку, що сирійське керівництво таким чином намагається сформувати нові хвилі біженців і створити додатковий тиск на Туреччину.

Москва і Анкара у спільній заяві погодилися, що сирійський конфлікт не має військового рішення і повинен бути врегульований в результаті політичного процесу, відомого і здійснюваного самими сирійцями відповідно до резолюції РБ ООН № 2254.

Ердоган також запросив Путіна до Туреччини з нагоди 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо, що наприкінці лютого сталася ескалація збройних сутичок в Ідлібі, останньому форпості сирійських повстанців, та вогнева відповідь Анкари на вбивство 33 своїх військових силами Башара Асада під прикриттям російської авіації.