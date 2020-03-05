Головні новини 5 березня: Зеленський у Нових Санжарах, відставка Рябошапки і коронавірус у Чернівцях, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n134768-golovni-novyny-5-bereznya-zelenskyy-u-novyh-sanjarah-vidstavka-ryaboshapky-i-koronavirus.html

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Головними новинами четверга, 5 березня, стало перебування президента України Володимира Зеленського на Полтавщині, зокрема, у санаторії в Нових Санжарах, відставка генпрокурора Руслана Рябошапки і збільшення госпіталізованих у Чернівцях, в яких підозрюють інфікування коронавірусом.

У Раді сьогодні стрімко розвивалися події навколо висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Вчора профільний комітет рекомендував Раді визначитися із цим питанням, президент відмовчувався до останнього, але за декілька годин до голосування прозоро натякнув, що «слуги» можуть відправляти Рябошапку у відставку. Що й сталося на позачерговому засіданні.

Сам президент сьогодні полетів на Полтавщину, де «визволив» із санаторію Нацгвардії осіб, евакуйованих із Китаю. Зеленський роздавав подарунки, обіймався із вже екс-міністром Зоряною Скалецькою і пообіцяв забрати із охопленого епідемією коронавірусу Уханя ще двох громадян України.

Тим часом в Чернівцях сьогодні збільшилася кількість осіб, у яких підозрюють симптоми коронавірусу. Увечері влада області закрила на карантин усі навчальні заклади.