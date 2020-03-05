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Ракурс
«Слуги» нагуляли апетит і готуються відставляти Ситника: методичка від Дубінського, фото — "Останній бастіон"

«Слуги» нагуляли апетит і готуються відставляти Ситника: методичка від Дубінського

5 бер 2020, 22:29
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Монобільшість «Слуги народу» у Раді сьогодні звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку і має намір відправити у відставку керівника Антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про такі плани сьогодні розповів нардеп Олександр Дубінський. Він детально пояснив механізм, яким користуватимуться депутати, щоб позбутися голови НАБУ, повідомляє 5 березня телеграм-канал «Политика Страны».

Алгоритм від Дубінського, який він розповів у кулуарах Ради після сьогоднішнього голосування щодо недовіри Рябошапці, передбачає, що у наступну середу, 11 березня, профільний комітет прийме зміни до закону, які заборонять корупціонерам займати керівні посади. Згодом в СН знову вдадуться до скликання позачергової засідання парламенту і проголосують на ньому за цей законопроект. Дубінський впевнений, що президент його підпише і Ситника доведеться звільнити.

Нагадаємо, що відставку Рябошапки ініціював нардеп Максим Бужанський, який близький до так званої групи Дубінського у Раді. Крім того, ЗМІ повідомляли раніше про наміри частини «слуг» змінити керівництво НАБУ і НБУ.

«Ракурс» повідомляв, що представники монобільшості подадуть законопроект, у якому обґрунтують підстави для звільнення директора НАБУ.

У грудні минулого року директор НАБУ потрапив у список корупціонерів. Ситник неодноразово відпочивав у мисливському господарстві «Поліське-Сарни», розташованому в Рівненській області. Відпочинок директора НАБУ оплачував Микола Надейко, який пов’язаний із VAB-Банком. У суді було доведено, що Ситник під час відпочинку вживав елітні спиртні напої і делікатеси. Крім того, директор НАБУ розбив два квадроцикла вартістю 17 тис. дол. Всі витрати погасив Надейко.

Джерело: Ракурс


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