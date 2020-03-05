«Слуги» нагуляли аппетит и готовятся отставлять Сытника: методичка Дубинского, фото — "Последний бастион"

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Ракурс

Монобольшинство «Слуги народа» в Раде сегодня уволило генпрокурора Руслана Рябошапку и намерено отправить в отставку также руководителя Антикоррупционного бюро Артема Сытника.

О таких планах сегодня рассказал нардеп Александр Дубинский. Он подробно объяснил механизм, которым будут пользоваться депутаты, чтобы избавиться председателя НАБУ, сообщает 5 марта телеграм-канал «Политика Страны».

Алгоритм от Дубинского, который он рассказал в кулуарах Рады после сегодняшнего голосования о недоверии Рябошапке, предусматривает, что в следующую среду, 11 марта, профильный комитет примет изменения в закон, которые запретят коррупционерам занимать руководящие должности. Впоследствии в СН снова прибегнут к созыву внеочередного заседания парламента и проголосуют на нем за этот законопроект. Дубинский уверен, что президент его подпишет и Сытника придется уволить.

Напомним, что отставку Рябошапки инициировал нардеп Максим Бужанский, который близок к так называемой группе Дубинского в Раде. Кроме того, СМИ сообщали ранее о намерениях части «слуг» сменить руководство НАБУ и НБУ.

«Ракурс» сообщал, что представители монобольшинства подадут законопроект, в котором обоснуют основания для увольнения директора НАБУ.

В декабре прошлого года директор НАБУ попал в список коррупционеров. Сытник неоднократно отдыхал в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны», расположенном в Ровенской области. Отдых директора НАБУ оплачивал Николай Надейко, который связан с VAB-Банком. В суде было доказано, что Сытник во время отдыха употреблял элитные спиртные напитки и деликатесы. Кроме того, директор НАБУ разбил два квадроцикла стоимостью 17 тыс. долл. Все расходы погасил Надейко.