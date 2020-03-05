Обмен на Донбассе: Киев передал Москве список, в нем более чем 200 фамилий, фото - "РБК-Украина"

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Ракурс

Украинская сторона в Минске передала России список с более чем 200 фамилиями для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу ТРТ, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В минской группе есть люди, которые работают над этими вопросами, — сказал президент.

О сдвиге в переговорах с Россией о правах крымских татар в оккупированном Крыму Зеленский не сообщил.

Во время «нормандской встречи» все говорили о Донбассе. Крыма почему-то не было, в одной договоренности. Крым для нас — стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украине, не обсуждая вопрос Крыма, — заявил президент.

«Ракурс» сообщал, что 1 марта спецпредставитель Зеленского Андрей Ермак в Минске договаривался о новом обмене с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.