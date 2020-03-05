Обмін на Донбасі: Київ передав Москві список із понад 200 прізвищами, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n134766-kyyiv-peredav-moskvi-spysok-iz-ponad-200-prizvyschamy-dlya-obminu.html

Ракурс

Українська сторона в Мінську передала Росії список з понад 200 прізвищами для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.

Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього, — заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому телевізійному каналу ТРТ, повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У мінській групі є люди, які працюють над цими питаннями, — сказав президент.

Про зрушення у переговорах з Росією щодо прав кримських татар в окупованому Криму Зеленський не повідомив.

Під час «нормандській зустрічі» всі говорили про Донбас. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас — стратегічне питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму, — заявив президент.

«Ракурс» повідомляв, що 1 березня спецпредставник Зеленського Андрій Єрмак у Мінську домовлявся про новий обмін із заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.