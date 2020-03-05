Коронавірус у Європі: перший хворий помер у Британії, збільшилася кількість інфікованих в Італії та Іспанії, скріншот карти

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У Великій Британії зафіксували першу смерть від захворювання, викликаного новим коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні медичного управління англійського графства Беркшир.

Хвороба вразила літнього чоловіка. Пацієнта раніше госпіталізували з причин, не пов’язаними з коронавірусом, але аналізи, які в нього взяли минулої ночі, дали позитивний результат.

Ця перша смерть у Сполученому Королівстві від хвороби, жертвами якої в світі стали майже 3 тис. осіб і про прихід якої на територію королівства вперше повідомили 31 січня.

Відтоді захворювання виявили у 116 осіб, причому за останні два дні кількість інфікованих подвоїлася. Іншим померлим британцем був пасажир сумнозвісного круїзного лайнера Diamond Princess.

Сьогодні під час брифінгу в британському парламенті санітарний лікар Англії професор Кріс Вітт заявив, що влада намагається максимально уповільнити майже неминуче поширення інфекції, яка в останні дні почала передаватися всередині країни.

В Італії жертвами коронавирусу стали 148 осіб, повідомляє ресурс BNO у Твіттер. Кількість інфікованих перевищила 3 тис. 10% тих, хто заразився, знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.

Випадки зараження виявлені у всіх регіонах Італії, однак епіцентрами як і раніше вважаються Ломбардія і Венето. Уряд постановив закрити всі навчальні заклади в країні до 15 березня.

Щонайменше 261 випадок зараження корона вірусом зафіксували в Іспанії. Кількість хворих після 31 січня почала зростати після виявлення локальної спалаху в Італії. Найбільше випадків в Мадриді (90). В одному з будинків для літніх людей у ​​цьому регіоні виявили відразу 11 хворих.

За межами Китаю найбільше тих, хто заразився, в Південній Кореї, Ірані та Італії. Всього ж випадки зараження виявлені більш ніж в 70 країнах світу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)