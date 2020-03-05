Коронавирус в Европе: первый больной умер в Британии, увеличилось количество инфицированных в Италии и Испании, скриншот карты

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В Великобритании зафиксировали первую смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении медицинского управления английского графства Беркшир.

Болезнь поразила пожилого мужчину. Пациента ранее госпитализировали по причинам, не связанным с коронавирусом, но анализы, которые у него взяли минувшей ночью, дали положительный результат.

Эта первая смерть в Великобритании от болезни, жертвами которой в мире стали почти 3 тыс. человек и о приходе которой на территорию королевства впервые сообщили 31 января.

С тех пор заболевания обнаружили у 116 человек, причем за последние два дня количество инфицированных удвоилось. Другим умершим британцем был пассажир печально известного круизного лайнера Diamond Princess.

Сегодня во время брифинга в британском парламенте санитарный врач Англии профессор Крис Витт заявил, что власти пытаются максимально замедлить почти неизбежное распространение инфекции, которая в последние дни стала передаваться внутри страны.

В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек, сообщает ресурс BNO в Твиттере. Количество инфицированных превысило 3 тыс. 10% заразившихся, находятся в отделении интенсивной терапии.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами прежнему считаются Ломбардия и Венето. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта.

По меньшей мере 261 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Испании. Число больных после 31 января начало расти после обнаружения локальной вспышки в Италии. Больше всего случаев в Мадриде (90). В одном из домов престарелых в регионе обнаружили сразу 11 больных.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения выявлены более чем в 70 странах мира.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)