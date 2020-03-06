Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Денис Шмыгаль, фото: «РБК-Украина»

Цистернами и канистрами: Шмыгаль в Раде пообещал воду в Крыму для нужд «наших людей», а не армии оккупанта

6 мар 2020, 10:53
999

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время сегодняшней часа вопросов к правительству заверил, что вода в оккупированный Крым не будет поставляться для промышленных и военных объектов.

Однако ее могут поставлять для хозяйственных нужд и питья украинцев, которые там проживают, «в случае необходимости или гуманитарной угрозы», подчеркнул премьер.

Хотя цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами, — заявил Шмыгаль.

Вчера Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что «мы не можем не давать воду украинцам». Позже в своем Фейсбуке он уточнил, что Кабмин хотел бы подавать воду гражданам Украины, но «не может и не имеет технической возможности делать это до деоккупации полуострова».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше