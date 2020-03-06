Денис Шмыгаль, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n134777-cisternami-i-kanistrami-shmygal-v-rade-poobeschal-vodu-v-krymu-dlya-nujd-nashih-ludey.html

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время сегодняшней часа вопросов к правительству заверил, что вода в оккупированный Крым не будет поставляться для промышленных и военных объектов.

Однако ее могут поставлять для хозяйственных нужд и питья украинцев, которые там проживают, «в случае необходимости или гуманитарной угрозы», подчеркнул премьер.

Хотя цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами, — заявил Шмыгаль.

Вчера Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что «мы не можем не давать воду украинцам». Позже в своем Фейсбуке он уточнил, что Кабмин хотел бы подавать воду гражданам Украины, но «не может и не имеет технической возможности делать это до деоккупации полуострова».