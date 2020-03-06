Одесский припортовый: НАБУ сообщил о подозрении четырем фигурантам дела об убытках на 93 млн грн, фото — "Куля"

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Антикоррупционное бюро 5 марта сообщило о подозрении четырем фигурантам дела Одесского припортового завода.

Детективы НАБУ считают, что эти лица нанесли 93,3 млн грн убытков предприятию, которое на 99,57% принадлежит государству, сообщает пресс-служба бюро.

Речь идет о доверенном лице народного депутата Украины VIII созыва, которое выступило организатором схемы; заместителе директора, начальнике отдела «Одесского припортового завода и владельце компании-нерезидента, который был участником коррупционной схемы.

Следствие установило, что доверенное лицо нардепа VIII созыва организовало схему, согласно которой «Одесский припортовый завод» продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям по конкурентоспособным ценам.

Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015 года. Завод не получил доход в размере 93,3 млн грн. Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с октября 2016 года.

Действия всех четырех лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Должностных лиц завода задержали и решают вопрос об избрании им меры пресечения. Местонахождение двух подозреваемых еще не установлено.