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Ракурс
Пожар. Фото: Рабочий путь

Смертельный пожар под Черновцами: гибель троих детей и их матери расследуют как умышленное убийство (ФОТО)

6 мар 2020, 10:12
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Пожар в селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области произошел сегодня ночью в одном из жилых домов. В результате пожара погибли трое малолетних детей и их мать. Полиция классифицирует инцидент как преднамеренное убийство.

Соседи заметили пожар, когда пламенем был охвачен весь дом, и упало перекрытие. Приехавшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области.

Полицейские расследуют обстоятельства пожара в селе Ленковцы. Фото: Нацполиция

Полицейские расследуют обстоятельства пожара в селе Ленковцы. Фото: Нацполиция

После ликвидации пожара в доме были обнаружены трупы детей возрастом трех, шести и семи лет, а также тело их 27-летней матери. Тела жертв пожара были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Полицейские расследуют обстоятельства пожара в селе Ленковцы. Фото: Нацполиция

На место пожара выехала следственно-оперативная группа Кельменецкого отдела Нацполиции.

Полицейские расследуют обстоятельства пожара в селе Ленковцы. Фото: Нацполиция

По факту гибели четверых человек открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Причины пожара устанавливаются.

Источник: Ракурс


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