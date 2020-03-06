Пожар. Фото: Рабочий путь

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Пожар в селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области произошел сегодня ночью в одном из жилых домов. В результате пожара погибли трое малолетних детей и их мать. Полиция классифицирует инцидент как преднамеренное убийство.

Соседи заметили пожар, когда пламенем был охвачен весь дом, и упало перекрытие. Приехавшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области.

После ликвидации пожара в доме были обнаружены трупы детей возрастом трех, шести и семи лет, а также тело их 27-летней матери. Тела жертв пожара были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

На место пожара выехала следственно-оперативная группа Кельменецкого отдела Нацполиции.

По факту гибели четверых человек открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Причины пожара устанавливаются.