Сессионный зал Верховной Рады, фото: Николай Белокопытов

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В Верховной Раде сегодня начался традиционнй для пятницы час вопросов к правительству. На этот раз впервые он будет касаться членов недавно избранного правительства Дениса Шмыгаля.

Планируется рассмотреть вопрос о состоянии реформы местного самоуправления и децентрализации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

После ее завершения, согласно опубликованной на сайте парламента повесткой дня сегодняшнего пленарного заседания, будет предоставлено ​​полчаса времени для объявления депутатских запросов.

Впоследствии народные избранники вернутся к рассмотрению во втором чтении резонансного законопроекта № 2178−10, призванного ввести в Украине рынок земель сельскохозяйственного назначения.

Также в повестке дня сегодняшнего заседания — первое чтение президентского законопроекта № 2621 «О внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности» и рассмотрение нескольких постановлений.

Напомним, Шмыгаль недавно в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что отказ снабжать водой оккупирован Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Впоследствии в Фейсбуке он уточнил свою позицию.