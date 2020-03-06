Сесійна зала Верховної Ради, фото: Микола Білокопитов

https://racurs.ua/ua/n134774-verhovna-rada-rozpochalasya-persha-godyna-zapytan-do-novogo-uryadu-translyaciya.html

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У Верховній Раді сьогодні розпочалася традиційна для п’ятниці година запитань до уряду. Цього разу вперше вона стосуватиметься членів нещодавно обраного уряду Дениса Шмигаля.

Планується розглянути питання про стан реформи місцевого самоврядування та децентралізації в Україні. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Після її завершення, згідно з опублікованим на сайті парламенту порядком денним сьогоднішнього пленарного засідання, буде надано півгодини часу для оголошення депутатських запитів.

Згодом народні обранці повернуться до розгляду в другому читанні резонансного законопроекту № 2178−10, покликаного запровадити в Україні ринок земель сільськогосподарського призначення.

Також у порядку денному сьогоднішнього засідання — перше читання президентського законопроекту № 2621 «Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності» та розгляд кількох постанов.

Нагадаємо, Шмигаль нещодавно в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що відмова постачати водою окупований Росією Крим призведе до гуманітарної катастрофи. Згодом у Фейсбуці він уточнив свою позицію.