Пожежа. Фото: Робочий шлях

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Пожежа в селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області сталася сьогодні вночі в одному із житлових будинків. У результаті пожежі загинули троє малолітніх дітей і їхня матір. Поліція класифікує інцидент як навмисне вбивство.

Сусіди помітили пожежу, коли полум’ям був охоплений весь будинок, і впало перекриття. Прибулі на місце події пожежники ліквідували загоряння, повідомляє прес-служба Нацполіції у Чернівецькій області.

Після ліквідації пожежі в будинку були виявлені трупи дітей віком трьох, шести і семи років, а також тіло їхньої 27-річної матері. Тіла жертв пожежі були відправлені на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

На місце пожежі виїхала слідчо-оперативна група Кельменецького відділу Нацполіції.

За фактом загибелі чотирьох осіб відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Причини пожежі встановлюються.