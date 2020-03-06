Одеський припортовий: НАБУ повідомило про підозру чотирьом фігурантам справи про збитки на 93 млн грн, фото — "Куля"

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Антикорупційне бюро 5 березня повідомило про підозру чотирьом фігурантам справи Одеського припортового заводу.

Детективи НАБУ вважають, що ці особи спричинили 93,3 млн збитків підприємству, яке на 99,57% належить державі, повідомляє прес-служба бюро.

Йдеться про довірену особу народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми; заступника директора, начальника відділу «Одеського припортового заводу і власника компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Слідство встановило, що довірена особа нардепа VIII скликання організувала схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. В подальшому ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям із реального сектору економіки за конкурентними цінами.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. Завод недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн. Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із жовтня 2016 року.

Дії всіх чотирьох осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Посадовців заводу затримали і вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Місцезнаходження двох підозрюваних ще не встановлено.