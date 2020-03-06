Олексій Левін. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n134787-ubyvstvo-gandzuk-ekstradyciya-levina-do-ukrayiny-moje-vidbutysya-u-berezni-video.html

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Убивство херсонської активістки Катерини Гандзюк може розслідуватися набагато швидше, якщо до України буде екстрадований Олексій Левін, який, на думку слідства, причетний до цього злочину. Апеляційний суд болгарського міста Бургас 9 березня має розглянути апеляцію адвокатів Левіна, які оскаржують рішення суду міста Бургас про екстрадицію підозрюваного до України.

Якщо апеляція захисту Левіна буде відхилена в суді, то рішення про його екстрадицію до України набуде чинності, заявив колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Генпрокурор Рябошапка розповів, що 9 березня у Болгарії відбудеться суд щодо екстрадиції в Україну Олексія Левіна, підозрюваного у справі про вбивство Катерини Гандзюк.



Він зазначив, що після цього розслідування має пришвидшитися pic.twitter.com/sGgdWqQGjR — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Це дозволить протягом 10−30 днів із моменту винесення судового рішення доставити Левіна в Україну.

Рябошапка висловив надію, що болгарський апеляційний суд підтвердить рішення суду про екстрадицію Левіна до України і розслідування вбивства Гандзюк стане просуватися швидше.

Деякі ЗМІ стверджують, що адвокати глави Херсонської облради Владислава Мангера намагалися зустрітися із Левіним у тюрмі Бургаса, але їхні спроби були безуспішними. Експерти вважають, що Мангер побоюється екстрадиції Левіна до України і намагається з’ясувати, наскільки тісно підозрюваний збирається співпрацювати зі слідством.