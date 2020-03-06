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Ракурс
Олексій Левін. Фото: Ukranews

Убивство Гандзюк: екстрадиція Левіна до України може відбутися у березні (ВІДЕО)

6 бер 2020, 13:08
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Убивство херсонської активістки Катерини Гандзюк може розслідуватися набагато швидше, якщо до України буде екстрадований Олексій Левін, який, на думку слідства, причетний до цього злочину. Апеляційний суд болгарського міста Бургас 9 березня має розглянути апеляцію адвокатів Левіна, які оскаржують рішення суду міста Бургас про екстрадицію підозрюваного до України.

Якщо апеляція захисту Левіна буде відхилена в суді, то рішення про його екстрадицію до України набуде чинності, заявив колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Це дозволить протягом 10−30 днів із моменту винесення судового рішення доставити Левіна в Україну.

Рябошапка висловив надію, що болгарський апеляційний суд підтвердить рішення суду про екстрадицію Левіна до України і розслідування вбивства Гандзюк стане просуватися швидше.

Деякі ЗМІ стверджують, що адвокати глави Херсонської облради Владислава Мангера намагалися зустрітися із Левіним у тюрмі Бургаса, але їхні спроби були безуспішними. Експерти вважають, що Мангер побоюється екстрадиції Левіна до України і намагається з’ясувати, наскільки тісно підозрюваний збирається співпрацювати зі слідством.

Джерело: Ракурс


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