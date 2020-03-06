Алексей Левин. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/n134787-ubiystvo-gandzuk-ekstradiciya-levina-v-ukrainu-mojet-sostoyatsya-v-marte-video.html

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Убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк может расследоваться гораздо быстрее, если в Украину будет экстрадирован Алексей Левин, который, по мнению следствия, причастен к данному преступлению. Апелляционный суд болгарского города Бургас 9 марта должен рассмотреть апелляцию адвокатов Левина, которые оспаривают решение суда города Бургас об экстрадиции подозреваемого в Украину.

Если апелляция защиты Левина будет отклонена в суде, то решение о его экстрадиции в Украину вступит в законную силу, заявил бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Генпрокурор Рябошапка розповів, що 9 березня у Болгарії відбудеться суд щодо екстрадиції в Україну Олексія Левіна, підозрюваного у справі про вбивство Катерини Гандзюк.



Він зазначив, що після цього розслідування має пришвидшитися pic.twitter.com/sGgdWqQGjR — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Это позволит в течение 10−30 дней с момента вынесения судебного решения доставить Левина в Украину.

Рябошапка выразил надежду, что болгарский апелляционный суд подтвердит решение суда об экстрадиции Левина в Украину и расследование убийства Гандзюк станет продвигаться быстрее.

Некоторые СМИ утверждают, что адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались встретиться с Левиным в тюрьме Бургаса, но их попытки были безуспешными. Эксперты полагают, что Мангер опасается экстрадиции Левина в Украину и пытается выяснить, насколько тесно подозреваемый собирается сотрудничать со следствием.