Страховая медицина и эволюция реформы: Емец объяснил, что будет делать в Минздраве, фото — twitter.com/uapopcorn

https://racurs.ua/n134786-strahovaya-medicina-i-evoluciya-reformy-emec-obyasnil-chto-budet-delat-v-minzdrave.html

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Новый глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец рассказал о первых шагах в должности.

Емец считает приоритетом работы введение страховой медицины в Украине, а также заявил о необходимости «эволюции медицинской реформы».

Министр хочет достичь в результате изменений в ведомстве такую ситуацию, при которой реформы «удовлетворили бы и пациентов, и врачей». Емец во время выступления на телеканале «1+1» 5 марта рассказал, что самая главная часть реформы в здравоохранении — это специализированная медицинская помощь.

В ней много аспектов, но мы должны решить, что первое — это страховая медицина. Обязаны сейчас сказать, что гражданин Украины имеет право на страховую медицину, — заявил Емец.

Он опроверг информацию о возможной ликвидации Национальной службы здоровья. Именно при ее посредничестве Емец хочет вводить страховую медицину.

Национальная служба здоровья — только название и функции поменять. Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, затем — второго, а дальше — третьего, — пояснил министр.

Он также считает, что «идеальный вариант проведения медреформы — это когда пациент и медик должны быть, будем так говорить, не против реформы».

Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны, — рассказал новый глава Минздрава во время ток-шоу.

Напомним, что Емца 4 марта утвердили во главе Минздрава во время внеочередного заседания, на котором отправили в отставку по требованию президента правительство Алексея Гончарука и утвердили во главе нового Кабмина Дениса Шмыгеля.