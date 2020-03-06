Коронавирус. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n134785-koronavirus-obnarujen-v-vatikane-karta.html

Ракурс

Коронавирус свирепствует в Италии, поэтому появление зараженных в Ватикане, который является государством на территории Рима, было лишь вопросом времени.

Сегодня, 6 марта, в Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает BNO News в Twitter.

Пациент помещен в больницу, а медработники уведомили итальянские власти о заражении коронавирусом.

Пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни заявил, что амбулаторное обслуживание в клиниках Ватикана будет временно приостановлено. Все районы Ватикана будут подвергнуты тщательной дезинфекции.

Как ранее писал «Ракурс», Папа Римский Франциск также прошел обследование на коронавирус. У понтифика коронавирус не обнаружен.

В Италии подтверждено 3858 случаев заражения, зафиксировано 148 летальных исходов заболевания. Страна выделила 7,5 млрд евро на поддержание экономики, которая терпит убытки из-за коронавируса.

Также BNO News сообщает о первых случаях заражения коронавирусом в Сербии и Камеруне.

На сегодняшний день в Германии подтверждено 543 случая заражения SARS-CoV-2, смертей не зафиксировано. Федеральное объединение немецкой промышленности сообщает, что короновирус может вызвать рецессию в экономике.

Во Франции 423 человека инфицированы коронавирусом, семь человек погибли. Власти ввели ограничение на стоимость дезинфицирующих средств.

В Испании 259 зараженных коронавирусом, зарегистрировано три смерти от инфекции. В четверг в Мадриде зафиксировано десять новых случаев заражения.

В Португалии зафиксировано девять случаев заражения, погибших нет.

В Великобритании 118 людей заражены коронавирусом, один человек погиб.

В Швейцарии 118 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Все массовые мероприятия в стране отменены до середины марта.

В Польше, Украине, Латвии, Литве и Северной Македонии зафиксировано по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).