Коронавірус. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n134785-koronavirus-vyyavlenyy-u-vatykani-karta.html

Ракурс

Коронавірус лютує в Італії, тому поява заражених у Ватикані, який є державою на території Риму, було лише питанням часу.

Сьогодні, 6 березня, у Ватикані зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє BNO News в Twitter.

Пацієнт поміщений до лікарні, а медпрацівники повідомили італійську владу про зараження коронавірусом.

Прес-секретар Святого Престолу Маттео Бруні заявив, що амбулаторне обслуговування у клініках Ватикану буде тимчасово призупинено. Всі райони Ватикану будуть ретельно дезінфіковані.

Як раніше писав «Ракурс», Папа Римський Франциск також пройшов обстеження на коронавірус. У понтифіка коронавірусу не виявлено.

В Італії підтверджено 3858 випадків зараження, зафіксовано 148 летальних випадків захворювання. Країна виділила 7,5 млрд євро на підтримку економіки, яка зазнає збитків через коронавірус.

Також BNO News повідомляє про перші випадки зараження коронавірусом у Сербії і Камеруні.

На сьогоднішній день в Німеччині підтверджено 543 випадки зараження SARS-CoV-2, смертей не зафіксовано. Федеральне об'єднання німецької промисловості повідомляє, що короновірус може викликати рецесію в економіці.

У Франції 423 людини інфіковані коронавірусом, семеро людей загинули. Влада ввела обмеження на вартість дезінфікуючих засобів.

В Іспанії 259 заражених коронавірусом, зареєстровано три смерті від інфекції. У четвер у Мадриді зафіксовано десять нових випадків зараження.

У Португалії зафіксовано дев’ять випадків зараження, загиблих немає.

У Великобританії 118 людей заражені коронавірусом, одна людина загинула.

У Швейцарії 118 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Всі масові заходи в країні скасовані до середини березня.

У Польщі, Україні, Латвії, Литві та Північній Македонії зафіксовано по одному випадку зараження коронавірусною інфекцією.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).