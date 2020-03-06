Якщо окупант перестане давати людям воду і влаштує геноцид в Криму, доведеться реагувати — Шмигаль озвучив нову версію

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Денис Шмигаль, новий прем'єр-міністр України, запевнив, що забезпечення тимчасово окупованого Криму водою по Кримському каналу не буде відновлене, а також не буде здійснюватися продаж води Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Народний обранець зазначив, що сьогодні особисто поспілкувався зі Шмигалем з цього питання.

З його слів, він мав на увазі, що Україні доведеться реагувати, якщо окупант перестане давати воду людям і влаштує геноцид в Криму. Я йому відповів, що тоді це буде компетенція Гаазького трибуналу, — розповів Гончаренко.

Нагадаємо, Шмигаль сьогодні в парламенті заявив, що «в разі необхідності або гуманітарної загрози» може розпочатися постачання води до окупованого Криму для господарських потреб та пиття українців, котрі проживають на тимчасово окупованому півострові.