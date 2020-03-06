Если оккупант перестанет давать людям воду и устроит геноцид в Крыму, придется реагировать — Шмыгаль озвучил новую версию

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Денис Шмыгаль, новый премьер-министр Украины, заверил, что обеспечение временно оккупированного Крыма водой по Крымскому каналу не будет восстановлено, а также не будет осуществляться продажа воды России.

Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Народный избранник сообщил, что сегодня лично пообщался со Шмыгалем по этому вопросу.

По его словам, он имел в виду, что Украине придется реагировать, если оккупант перестанет давать воду людям и устроит геноцид в Крыму. Я ему ответил, что тогда это будет компетенция Гаагского трибунала, — рассказал Гончаренко.

Напомним, Шмыгаль сегодня в парламенте заявил, что «в случае необходимости или гуманитарной угрозы» могут начаться поставки воды в оккупированный Крым для хозяйственных нужд и питья украинцев, проживающих на временно оккупированном полуострове.