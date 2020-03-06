Завод Коломойского выиграл апелляцию против «ПриватБанка» и НБУ, ему возместят 22 млн грн, фото — Ipress

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Северный апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляцию Нацбанка и «ПриватБанка» по делу об иске Никопольского завода ферросплавов.

Решение Хозяйственного суда Киева, которое тот вынес 17 декабря 2019 года, подтверждено. Фемида тогда удовлетворила иск завода ферросплавов, который принадлежит бизнесмену Игорю Коолмойскому, к «ПриватБанку» и стянула с ответчика 21,85 млн грн.

Эти средства завод как поручитель, выполнив мировое соглашение, оплатил ранее регулятору в пределах погашения задолженности «Приватбанка» по кредитам рефинансирования.

Никопольский завод ферросплавов передал в залог тепловозы и полувагоны стоимостью 40 млн грн. В августе прошлого года в мировом соглашении это обременение сняли после того, как поручитель (завод ферросплавов) перечислил банку 21,85 млн грн.

В НБУ утверждали, что инициатором мирового соглашения был завод ферросплавов. В нем говорилось о том, что долг выплатят в течение 12 месяцев. Завод 6 сентября досрочно погасил долг, а 31 октября 2019 года утвердили еще одно мировое соглашение между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов как имущественным поручителем по кредитам «ПриватБанка».

В конце января 2020 года «Приватбанк» сообщил, что выплатил предприятию 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года. Это произошло на фоне митингов работников завода, которые развернулись возле офиса НБУ на улице Институтской.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца «Приватбанка» Коломойского и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей. Речь шла о взыскании примерно 10 млрд грн по кредитам рефинансирования 2008−2015 годов.

Регулятор заявляет о выводе из «ПриватБанка» в период до национализации 5,5 млрд долл. Коломойский эту информацию отрицает.