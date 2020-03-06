Завод Коломойського виграв апеляцію проти «ПриватБанку» і НБУ, йому відшкодують 22 млн грн, фото 1

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Північний апеляційний господарський суд не задовольнив апеляції Нацбанку і «ПриватБанку» у справі про позов Нікопольського заводу феросплавів.

Рішення Госпсуду Києва, яке він виніс 17 грудня 2019 року, підтверджено. Феміда тоді задовольнила позов заводу феросплавів, який належить бізнесмену Ігорю Коолмойському, до «ПриватБанку» і стягнула з відповідача 21,85 млн грн.

Ці кошти завод як поручитель, виконавши мирову угоду, сплатив раніше регулятору в межах погашення заборгованості «Приватбанку» по кредитам рефінансування.

Нікопольський завод феросплавів передав у заставу тепловози і напіввагони вартістю 40 млн грн. У серпні минулого року у мировій угоді це обтяження зняли після того, як поручитель (завод феросплавів) перерахував банку 21,85 млн грн.

В НБУ стверджували, що ініціатором мирової угоди був завод феросплавів. У ній йшлося про те, що борг виплатять упродовж 12 місяців. Завод 6 вересня достроково погасив борг, а 31 жовтня 2019 року затвердили ще одну мирову угоду між НБУ та Нікопольським заводом феросплавів як майновим поручителем за кредитами «ПриватБанку».

У кінці січня 2020 року «Приватбанк» повідомив, що виплатив підприємству 21,8 млн грн, виконавши рішення Господарського суду Києва від 17 грудня 2019 року. Це сталося на тлі мітингів працівників заводу, які розгорнулися біля офісу НБУ на вулиці Інститутській.

У 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника «Приватбанку» Коломойського як до фінансового поручителя та пов’язаних з ним 32 компаній — майнових поручителів. Йшлося про стягнення приблизно 10 млрд грн за кредитами рефінансування 2008−2015 років.

Регулятор заявляє про виведення з «ПриватБанку» в період до націоналізації на 5,5 млрд дол. Коломойський цю інформацію заперечує.