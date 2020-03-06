Коронавірус відправив до реанімації французького депутата

У світі триває епідемія нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134782-koronavirus-vidpravyv-do-reanimaciyi-francuzkogo-deputata.html

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Депутат Національної асамблеї Франції потрапив до реанімації через зараження новим коронавірусом.

Наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії через проблеми з диханням. Про це повідомляє агентство France24.

Ім’я законодавця, який заразився вірусом, не називається. Однак про ситуацію поінформували всіх законодавців та персонал французького парламенту.

За інформацією джерел видання France Bleu, це 68-річний депутат із Ельзасу Жан-Люк Рітцер. Востаннє в парламенті він був присутній 25 лютого.

Також коронавірус виявили в працівника парламентського буфету, який наразі перебуває на домашньому карантині.

У Франції вже виявлено 423 випадки інфікування на коронавірус, семеро людей померли, 12 — вилікувалися.

«Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)».

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я вчора заявили, що вжиті деякими країнами заходи для боротьби із коронавірусом не відповідають рівню загрози, яка виникла.