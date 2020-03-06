Коронавирус отправил в реанимацию французского депутата

В мире продолжается эпидемия нового коронавируса

https://racurs.ua/n134782-koronavirus-otpravil-v-reanimaciu-francuzskogo-deputata.html

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Депутат Национальной ассамблеи Франции попал в реанимацию из-за заражения новым коронавирусом.

Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии из-за проблем с дыханием. Об этом сообщает агентство France24.

Имя законодателя, который заразился вирусом, не называется. Однако о ситуации проинформировали всех законодателей и персонал французского парламента.

По информации источников издания France Bleu, это 68-летний депутат из Эльзаса Жан-Люк Ритцер. Последний раз в парламенте он присутствовал 25 февраля.

Также коронавирус обнаружили у работника парламентского буфета, который сейчас находится на домашнем карантине.

Во Франции уже выявлено 423 случая инфицирования коронавирусом, семь человек погибли, 12 — вылечились.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, во Всемирной организации здравоохраниения вчера заявили, что принятые некоторыми странами меры для борьбы с коронавирусом не соответствуют уровню возникшей угрозы.