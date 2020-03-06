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Ракурс
Олимпиада-2020. Фото: РБК

Олимпиада-2020 и гендерное равенство: каждая страна будет иметь по два знаменоносца

6 мар 2020, 11:36
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Олимпиада-2020 в Токио пройдет по новым правилам. Международный олимпийский комитет принял решение, что на церемониях открытия и закрытия игр у каждой страны-участницы может быть по два знаменоносца разного пола. Такое решение принято для соблюдения гендерного равноправия.

Изменения уже внесены в протокол проведения игр и нововведение начнет действовать уже этим летом, сообщается на официальном сайте МОК.

Также в правилах указано, что в состав сборной команды любой страны должны входить хотя бы один мужчина и хотя бы одна женщина.

В сообщении отмечено, что Олимпиада-2020 станет первыми гендерно сбалансированными играми в истории, так как сборные команды состоят на 48,8% из женщин.

Как известно, Олимпиада-2020 будет проходить в Токио с 24 июля по 9 сентября этого года. Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября.

Источник: Ракурс


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