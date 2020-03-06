Олімпіада-2020 і гендерна рівність: кожна країна матиме двох прапороносців

Олімпіади-2020. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n134781-olimpiada-2020-i-genderna-rivnist-kojna-krayina-matyme-dvoh-praporonosciv.html

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Олімпіада-2020 на Токіо пройде за новими правилами. Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення, що на церемоніях відкриття і закриття ігор у кожної країни-учасниці може бути по двоє прапороносців різної статі. Таке рішення прийнято для дотримання гендерної рівності.

Зміни вже внесені до протоколу проведення ігор і нововведення почне діяти вже цього літа, повідомляється на офіційному сайті МОК.

Також в правилах зазначено, що до складу збірної команди кожної країни повинні входити хоча б один чоловік і хоча б одна жінка.

У повідомленні сказано, що Олімпіади-2020 стане першими гендерно збалансованими іграми в історії, так як збірні команди складаються на 48,8% із жінок.

Як відомо, Олімпіада-2020 буде проходити в Токіо з 24 липня по 9 вересня цього року. Паралімпійські ігри пройдуть з 25 серпня по 6 вересня.