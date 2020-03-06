Чумак став в. о. генпрокурора. Фото: РБК-Україна

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Віктор Чумак буде тимчасово виконувати обов’язки генерального прокурора в Україні замість Руслана Рябошапки, який очолював Офіс генпрокурора до вчорашнього дня, поки не був звільнений парламентом.

Про тимчасове підвищення заступника генпрокурора та головного військового прокурора Чумака сьогодні повідомило ZN.UA з посиланням на співрозмовника в ОГ.

За даними джерела, перший заступник Рябошапки Віталій Касько також йде у відставку.

Чумак підтвердив «Громадському», що буде виконувати обов’язки керівника відомства до призначення нового генпрокурора.

Треба ж комусь хоча би зарплати виплатити. Не можна ж отак все кинути і йти. Але хто ж мене тут залишить, якби я навіть хотів. Я що, чийсь вірний пес? — заявив чиновник.

Рябошапка був звільнений вчора на позачерговому засіданні Верховної Ради. «За» його звільнення віддали свої голоси 263 нардепи.

Нового генпрокурора можуть призначити наступного тижня. Як альтернатива Рябошапці розглядається заступник голови комітету з правоохоронної діяльності, нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас, який раніше був юристом «Кварталу 95». Вчора також з’явилася інформація, що замінити Рябошапку може нинішній керівник Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.

Чумака призначили головним військовим прокурором — заступником генпрокурора України у вересні 2019 року. До цього він був народним депутатом у Раді сьомого та восьмого скликань, обирався за київським округом № 214. На останніх президентських виборах Чумак очолював виборчий штаб кандидата Анатолія Гриценка.

У 2000 році Чумак очолював управління правового забезпечення Держкомітету у справах охорони державного кордону України. У 2004 році працював у Міжнародному центрі перспективних досліджень, а в 2010 році створив Український інститут публічної політики.